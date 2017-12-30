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Ангелина Вовк показала процесс своего омоложения ботоксом

Сегодня, 06:30

Известная телеведущая Ангелина Вовк показала на видео процесс омоложения своей кожи с помощью уколов ботокса. 75-летняя звезда заявляет, что походы к косметологу и здоровый образ жизни помогают ей хорошо выглядеть.

75-летняя телеведущая старается выглядеть хорошо. Она до сих пор посещает светские мероприятия и не уступает по своей красоте более молодым коллегам. Для того, чтобы поддерживать свежий внешний вид, Ангелина Вовк придерживается правильного питания, ведет здоровый образ жизни и посещает косметолога.

 Она показала своим поклонникам, как проделывает уколы ботокса у специалиста. Во время процедуры лицо Вовк выглядит очень раздраженным, однако спустя несколько дней этот эффект превращается в разглаженную и молодую на вид кожу. Ангелина считает, что женщина в любом возрасте должна выглядеть превосходно.


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