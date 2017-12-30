Май Абрикосов предсказал грандиозный крах "Дом-2"

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Бывший участник телепроекта "Дом-2" Май Абрикосов рассказал, что в скором времени проекту придет конец. Причиной тому он называет изменение тенденции на российском телевидении. Абрикосов считает, что "Дом-2" ожидает самый настоящий крах после грандиозной популярности.

Май заявил, что долгое время зрители были в восторге от реалити-шоу на российском телевидении. Вкусы россиян постоянно меняются, сейчас их всё меньше интересуют программы на телевизоре, они предпочитают сидеть в интернете, а там есть более полезная и нужная им информация. "Дом-2" уже теряет свою популярность. По словам Мая Абрикосова, это первый показатель неминуемого краха телешоу на ТНТ.

Май уверен, что есть шанс спасти "Дом-2". Для этого продюсерам шоу следует избавиться от "мусора", который ежедневно демонстрируется на телеэкране. Все действия участников выглядят наигранными, а такого быть не должно. Абрикосов посоветовал организаторам шоу убрать ненужных ведущих, а оставить только Бузову, Бородину и Кадони.