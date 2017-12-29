Ольга Серябкина в сексуальном наряде рассказала, как сдавала экзамены

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Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина призналась, как она сдавала экзамены в университете. Певица рассказала, что всегда всё учила, потому что вопросы были устные.

По своему образованию Серябкина является филологом-лингвистом. Именно поэтому девушка не сталкивалась с трудностями списывания на экзаменах. Ей приходилось всё учить, ведь экзамены были устные. Сейчас российской певице уже 32 года и все трудности сдачи сессии давно позади. Но последняя запись девушки заинтриговала подписчиков.

Некоторые предположили, что Серябкина вскоре будет думать о родах, а сейчас беременна. Но сама солистка «Серебро» ранее уже отрицала такие подозрения фанатов, не афишируя свою личную жизнь.