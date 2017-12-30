Певец Данко раскритиковал Ольгу Бузову за скверный характер

Сегодня, 01:30

Широко известный российский певец Данко рассказал журналистам, почему его скандальная коллега Ольга Бузова не может надолго ужиться с мужчинами. Согласно мнению исполнителя, звезда отечественного шоу-бизнеса имеет скверный характер, который по силам обуздать не каждому представителю сильного пола.

Данко начал общаться с Ольгой Бузовой на пике своей популярности. Тогда все восходящие отечественные звезды хотели дружить с поп-исполнителем, так как он приоткрывал им дорогу в шоу-бизнес. Теперь же, когда слава певца угасла, а телеведущая на первых страницах прессы, ситуация кардинально изменилась. Бузова не разрешает охране подпускать Данко к себе. Как отметил обиженный исполнитель, бывший супруг скандальной певицы Дмитрий Тарасов оказался добрым и приятным человеком, продолжающим поддерживать друга.

Ранее Данко аналогичные обвинения выдвигал в сторону покойной звезды отечественного шоу-бизнеса Жанны Фриске. По словам певца, секс-символ российской эстрады отказалась провести его с собой в клуб, «словив звезду».