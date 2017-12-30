Беременную звезду «Дома-2» обидели, вырезав из новогоднего эфира

Сегодня, 04:30

На предновогодний выпуск «Дома-2» под названием «Рождественский бал» была приглашена экс-участница телешоу Анастасия Лисова, но в эфир она не попала - редакторы вырезали кадры с ее участием. Будущая мама находится на последнем месяце беременности.

По словам Анастасии, ее настоятельно уговаривали приехать на предновогодний выпуск известного проекта, однако из эфира их вместе с мужем Михаилом вырезали, что очень обидело девушку.

Анастасия ранее отмечала, что у нее уже поздний срок и перемещаться ей нелегко. Она также извинилась перед подписчиками, что пригласила их к просмотру эфира, где ее не оказалось.

«Я писала пост о том, что были мысли даже не идти на съёмки, но нас уговорили все же приехать. Мы пошли навстречу, так как не хотели подводить. А в итоге нас даже не предупредили, и тупо вырезали из эфира", - прокомментировала ситуацию Лисова.

В конце концов Анастасия резюмировала сложившийся инцидент так:

«Скорей всего, редакторам «Дом-2» наша позитивная семейная история показалась не интересна, так же, как и история Вики Романец. Если бы я не была в положении на позднем сроке, даже не обратила бы внимание на это. Но я на 9-м месяце, мне реально уже нелегко, и я думаю, все помнят, как я говорила, что не хотела идти на съемки».