Беременную звезду «Дома-2» обидели, вырезав из новогоднего эфира

На предновогодний выпуск «Дома-2» под названием «Рождественский бал» была приглашена экс-участница телешоу Анастасия Лисова, но в эфир она не попала - редакторы вырезали кадры с ее участием. Будущая мама находится на последнем месяце беременности.
По словам Анастасии, ее настоятельно уговаривали приехать на предновогодний выпуск известного проекта, однако из эфира их вместе с мужем Михаилом вырезали, что очень обидело девушку.
Анастасия ранее отмечала, что у нее уже поздний срок и перемещаться ей нелегко. Она также извинилась перед подписчиками, что пригласила их к просмотру эфира, где ее не оказалось.
В конце концов Анастасия резюмировала сложившийся инцидент так: