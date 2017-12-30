В Новокузнецке на частной вечеринке вновь заметили звезду Comedy Club

Сегодня, 04:15

В Новокузнецке на дне рождения одной из местных жительниц, проходившем в ночном клубе, был замечен резидент Comedy Club Александр Рева. Однако гостей вечеринки актер развлекал не юмористическими скетчами, а песнями, в сценическом образе Артура Пирожкова.

Рева не стал информировать своих подписчиков в социальных сетях о поездке в сибирский город за «длинным рублем». Зато участники вечеринки и администрация клуба широко осветили это событие. Было опубликовано множество фотографий, на которых Рева был запечатлен, как на сцене, так и со счастливыми гостями. Судя по количеству снимков, Пирожков никому не отказывал.

Судя по всему, жители Новокузнецка получают неплохие зарплаты. Только за прошедшие два месяца, юбилеи и частные вечеринки посетили множество звезд отечественного шоу-бизнеса. В местных развлекательных заведениях были замечены Екатерина Скулкина с Дмитрием Хрусталевым. Пел свои хиты Валерий Сюткин. Также город посетили телеведущие Леонид Якубович и Дмитрий Дибров.