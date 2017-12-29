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Кировский лабрадор Жозеф посетил шоу «Вечерний Ургант»

Сегодня, 10:29

В гости к Ивану Урганту очень часто приходят настоящие звезды театра, кино, шоу-бизнеса. Однако последним гостем шоу «Вечерний Ургант» стал знаменитый кировский лабрадор Жозеф. Стало известно, что масштабы шоу Ивана Урганта возрастают с каждым днем.

Недавно пользователи социальных сетей начали подшучивать над звездным ведущим. Причиной стало появления пса Жозефа в эфире шоу. Таким способом недоброжелатели Урганта хотели указать ведущему на его низкостатусное шоу, которое требует переформатировки.

Однако узнав об именитости и статусности пса, «умники» предпочли промолчать. В эфире «Вечерний Ургант» появился лабрадор Жозеф. Известно, что пес из Кирова неоднократно становился участником многих ТВ-шоу. Хозяйка пса Татьяна Юдинцова недавно дала обширное интервью журналистам, где рассказала много фактов из жизни своего звездного питомца.


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