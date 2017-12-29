Сергей Зверев выступил на новогоднем корпоративе для тюменских строителей

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Известный телеведущий, стилист и исполнитель Сергей Зверев недавно посетил Тюмень с целью проведения новогоднего корпоратива для работников строительной компании. Праздничное мероприятие состоялось в тюменском концертном зале ресторана «Золотые ворота Сибири».

Артист поздравил с наступающим Новым годом строительную компанию "Снегири" и выразил огромную благодарность ее руководителю Александру Гайдукову за приглашение на праздник. Корпоратив с участием Зверева состоялся в рамках проекта "Звездный Городок".

Позднее Зверев поделился в социальной сети впечатлениями от мероприятия. Артист выразил мысль, что данное выступление было очень тяжелым.

Кстати, стоимость заказа выступления Сергея Зверева не уточняется. По разной информации одно выступление короля гламура обойдется от 10 до 15 тысяч долларов. В сумму входит исполнение нескольких песен, а также личное поздравление певца.