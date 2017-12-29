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Звезда Comedy Woman станет самым дорогим ведущим корпоративов в Казани

Сегодня, 09:55

В Казани в преддверии Нового года уже озвучены расценки самых популярных ведущих корпоративных вечеринок. В этом году вновь самым дорогим тамадой стала звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина, вечер с которой обойдется в 900 тысяч рублей.

Скулкина приехала в столицу Татарстана из Йошкар-Олы 20 лет назад, где поступила в медицинский университет и уже через два года стала местной знаменитостью, благодаря участию в знаменитой команде КВН «Четыре Татарина». Теперь, после запуска проекта Comedy Woman актриса стала настолько популярной в Казани, что за ее участие в корпоративах буквально борются руководители самых крупных предприятий и фирм.

Екатерина при этом не комплексует и не скромничает, а вовсю использует свой талант и популярность. В Новый год ее такса составляет 900 тысяч рублей или 15 тысяч долларов. При этом нужно отметить, что свои обязанности Скулкина выполняет с фантазией и высоким профессионализмом. Участникам вечеринок импонирует ее образ властной хозяйки с прекрасным чувством юмора.


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