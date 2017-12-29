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Николаев поделился раритетной фотографией с Пугачевой

Сегодня, 09:08

Российский певец Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram раритетную фотографию совместно с Аллой Пугачевой. Певец подписал снимок, рассказав, что звездный отдых, который изображенн на фото, датируется 1987 годом и был проведен в Японии.

Если судить по заднему фону за спинами Пугачевой и Николаева, фотография была сделана во время летней прогулки на теплоходе. Публикация оказалась достаточно популярной и уже спустя 19 часов общее количество "лайков" достигало семи тысяч.
Напомним, что в этом году Алла Борисовна отметила шестую годовщину совместно с Максимом Галкиным, обвенчавшись с ним в ноябре. А также вопреки всем слухам о том, что на экраны в новогоднюю ночь она больше не выйдет из-за отсутствия новых песен в репертуаре, все же приняла участие в "Новогодних огоньках".


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