Ольга Бузова заявила, что устала и нуждается в любви

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Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками откровенным фото в нижнем белье с подписью: «Я устала. Хочу любви».

Год назад телеведущая рассталась со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Супруги не вместе уже целый год, но Ольга Бузова времени в пустую не тратит и за этот год успела уже попробовать себя совершенно в новом образе – в качестве певицы. В своих песнях актриса также освещает тему любви.

Дмитрии Тарасов тем временем вновь оказался в ЗАГСе, на этот раз он сделал предложение Анастасии Костенко – молодой российской модели.

В свою очередь Бузова тоже не обделена мужским вниманием. 28 декабря издание Super опубликовало интервью участника телепроекта «Дом-2», 22 –летнего Романа Гриценко, который откровенно признался в своей неподдельной любви к Бузовой.