Ёлка недавно врезалась в Баскова

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Российская певица Ёлка рассказала во время прямого эфира "Вечерний Ургант" о том, что недавно врезалась в Баскова.

Известная артистка пришла на программу в красивом наряде, изображая курицу, озучивая ее при этом "ко-ко-ко".

Ёлка рассказала о том, как она в последнее время готовится к новогодним праздникам, и с какими артистами приходилось вместе участвовать в вечерах.

По ее словам, подбор артистов бывает очень странным, например, недавно пришлось столкнуться в прямом смысле с Николаем Басковым, с которым эту встречу они обсудили на месте, посмеялись и разошлись.