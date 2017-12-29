VistaNews.ru


Ёлка недавно врезалась в Баскова

Сегодня, 00:07

Российская певица Ёлка рассказала во время прямого эфира "Вечерний Ургант" о том, что недавно врезалась в Баскова.

Известная артистка пришла на программу в красивом наряде, изображая курицу, озучивая ее при этом "ко-ко-ко".

Ёлка рассказала о том, как она в последнее время готовится к новогодним праздникам, и с какими артистами приходилось вместе участвовать в вечерах.

По ее словам, подбор артистов бывает очень странным, например, недавно пришлось столкнуться в прямом смысле с Николаем Басковым, с которым эту встречу они обсудили на месте, посмеялись и разошлись.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.