Елена Летучая подарила фанатам новые голые фото на календарь 2018 года

Сегодня, 00:10

Елена Летучая шокировала фанатов новогодним сюрпризом. Шоу-леди снялась для календаря 2018 года полуобнаженной. Новая фотосессия известной телеведущей Елены Летучей лишила покоя всех поклонников.

Девушка в преддверии Нового года снялась в эротической подборке снимков. Эти кадры будут использованы для изготовления новогоднего календаря 2018 года. В центре фотографий Летучая изображена в полусветящемся одеянии, так что ее прекрасные формы заметны невооруженным глазом.

Хотя бывший грозный «Ревизорро» и позировала голой перед оператором, монтажеры соорудили некоторые изображения новогоднего содержания, которые практически наложили сверху на интимные места девушки, чтобы все выглядело как можно культурнее. Сама же Летучая параллельно опубликовала новые снимки в Сети на своей странице. Их она планирует использовать, как двигатель в продаже канцелярских предметов в своем магазине.