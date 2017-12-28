Секс-бомба Элина враждует с героиней "Дом-2" Берниковой из-за мужчины

Вчера, 23:16

Ростовская секс-бомба Элина Ромасенко сообщила журналистам о том, что продолжает враждовать со своей соперницей, героиней «Дом-2» Викторией Берниковой. Пять лет назад девушки поскандалили из-за общего кавалера Леонида.

Согласно рассказу секс-бомбы из Ростова Элины Ромасенко, на Первом канале в проекте «На самом деле», она продолжает неприятельствовать со своей соперницей из «Дома-2» Викторией Берниковой. Ссора между девушками прошла пять лет назад. Поводом для неприятностей стал их общий кавалер Леонид.

Элина Ромасенко уверена, что Виктория до этого времени продолжает преследовать ее. Также имеют место ночные звонки. К тому же, Леонид в данный момент не в отношениях с враждующими женщинами. Секс-бомба не стала скрывать от общественности, что те дни, которые ей пришлось прожить вместе с Леонидом, обернулись массой неприятностей. Ведь ухажер начал рукоприкладствовать и оскорблять девушку. Это стало одной из причин их расставания навсегда.