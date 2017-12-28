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Рената Литвинова назвала Земфиру гением

Вчера, 22:34

Популярная Рената Литвинова сообщила о том, что певица Земфира является настоящим гением. Исполнительница станет автором музыкальных композиций в фильме «Северный ветер».

Всемирноизвестный режиссер Рената Литвинова сообщила в своем разговоре с представителями СМИ о том, что артистка Земфира может вполне называться настоящим гением современного времени. Ведь певица является не только исполнительницей хитов, но и автором музыки, а также пишет сама стихи. Много ее хитов родилось именно ей самой. По последней информации Литвиновой, скоро начнутся съемки новой кинокартины с названием «Северный ветер».

Музыкальное сопровождение этой киноленты будет принадлежать произведениям Земфиры. Рената Литвинова рассказала о своих политических взглядах журналистам. Она считает Путина настоящим лидером и не намерена предпринимать что-то для его замены.

Кроме того, что девушка занимается съемками, она еще и талантливая актриса, роли которой можно увидеть в многих российских фильмах.


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