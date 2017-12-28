"Облажался": 22-летний Рома из "Дом-2" впервые прокомментировал отношения с Бузовой

Вчера, 19:54

Роман Гриценко ухаживает за Ольгой Бузовой около трёх месяцев. Накануне он впервые прокомментировал свои отношения с певицей.

22-летний Гриценко является участником «Дом-2», где и познакомился с Ольгой Бузовой. Вот уже три месяца поклонники пристально наблюдают за развитием их отношений, но певица не подтверждала начало отношений с Гриценко. Напротив, он довёл её до слёз, а после решил прокомментировать роман с Бузовой.

В своём первом интервью, как отмечает «ВладТайм», он рассказал о том, как сильно «облажался». Когда Бузова уже даже намекала на начало отношений, участник «Дом-2» просто упустил свой шанс. Гриценко признался, что певица ему очень нравится, и он хотел бы восстановить общение с ней. Некоторые подписчики считают, что именно после этого Бузова записала песню «Wi-Fi» и перестала верить мужчинам.