Навка «пиарит» дочь для шоу «Руслан и Людмила»

Вчера, 20:10

Стало известно, что звездная мама Татьяна Навка помогает своей старшей дочери Александре продвигаться в карьере певицы. Так, Саша Жулина исполнила саундтрек «В сказку верь» для ледового шоу «Руслан и Людмила» и сняла тематический клип.

Звездная фигуристка Татьяна Навка продвигает свою дочку в шоу-бизнесе. Журналисты приметили интерес ныне 17-летней Саши Жулиной к сцене и вокальным проектам. Так, старшая дочка Навки теперь презентует уже свою работу саундтрек «В сказку верь» для ледового шоу «Руслан и Людмила». Однако это не стало для девушки затяжным процессом, и она сняла тематический клип. Также, с целью поднятия рейтинга нового клипа Навка поучаствовала в работе и сыграла волшебницу в клипе дочери. Критики уже заявляют, что у Саши огромное будущее в шоу-бизнесе.