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Сергей Лазарев показал, что подарил сыну на Новый год

Вчера, 19:56

Популярный отечественный исполнитель Сергей Лазарев подарил сыну на Новый год робота-трансформера и маску такой игрушки, отметив, что сын очень любит эту киновселенную, по информации VladTime.

Лазарев 28 декабря опубликовал видео в Instagram, где спрашивает сына про то, что он получил на праздник. Ребёнок отвечает, но с «металлическим» оттенком в голосе, потому что на нём та самая подаренная маска, которая в числе прочего придаёт и такой эффект. Никита Лазарев говорит, что ему всё нравится.

Поклонники певца впечатлились таким видео, отметив, что талант у ребёнка на лицо, и он, когда вырастет, также наверняка начнёт выступать. Некоторые сожалели, что Сергей Лазарев снова не показал лицо сына, а через маску были видны только глаза. Однако они, по мнению подписчиков, были такими же, как у отца, потому интернет-пользователи не исключили и возможного дальнейшего сходства.


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