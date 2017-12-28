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Героиня саги "Сумерки" внезапно превратилась в пацанку

Вчера, 19:06

27-летняя Кристен Стюарт является не просто звездой саги «Сумерки», но и популярной моделью. В последнее время актриса шокирует своих фанатов неординарными образами, напоминающими наряд нищего человека.

Стюарт знаменита благодаря роли Беллы в фильме «Сумерки». Отдавшись вампирам, девушка и наяву стала быть похожей на них. Цвет лица стал вовсе бледным, а сама модель стала носить наряды, которые только и делают, что шокируют поклонников: рваные джинсы, старые футболки, напоминающие обноски и сам имидж стал похож на «простого парня».

На её страницах в социальных сетях стали массово появляться негативные отзывы. Поклонники не могут поверить, что Стюарт решила превратиться в пацанку. Сама же девушка никак не комментирует такие обвинения. Она продолжает публиковать снимки с демонстрацией разорванных штанов, футболок, короткой причёски и походки, как у мужчин.


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