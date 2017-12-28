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Не доверяю, но замуж выйду: Ольга Рапунцель вместо развода сыграет ещё одну свадьбу

Вчера, 18:30

Ольга Рапунцель призналась, что не полностью доверяет своему возлюбленному Дмитрию Дмитренко. Несмотря на это, они забрали заявление о разводе и снова сыграют свадьбу.

«Дима не хотел возвращаться, ему нелегко далось это решение, он умолял начать восстанавливать отношения в нашем доме за периметром. Признаюсь, что не до конца ему доверяю», - написала она в своём блоге. Девушка также заявила, что они с Дмитрием забрали заявление о разводе и теперь сыграют ещё раз свадьбу.

«Кстати, заявление о разводе мы забрали, думаем сыграть еще одну свадьбу и повенчаться», - дополнила Рапунцель. Звезда «Дом-2» ждёт ребёнка и уже скоро малыш появится на свет. Из-за этого многие поклонники предположили, что женщина так поступает только из-за ребёнка, а не отношений с Дмитрием.


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