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Шоу-бизнес на приеме у Путина блеснул нарядами

Вчера, 17:34

С участием президента Владимира Путина состоялся торжественный вечер в канун Нового года. На приеме были замечены звезды шоу-бизнеса, в частности Наташа Королева, Валентин и Марина Юдашкины и многие другие. Все были одеты очень стильно и празднично, что отметили СМИ.

Президент РФ Владимир Путин принял на торжественном вечере бомонд российского шоу-бизнеса. В гости к главе Кремля пришли многозвезд и медийных лиц. В частности, были замечены: Александр Розенбаум, Татьяна Навка, Олег Газманов, Филипп Киркоров и многие другие. Журналисты сразу обратили внимание своих читателей на наряды приглашенных гостей. По мнению некоторых представителей СМИ самой яркой дамы нельзя было выделить, поскольку все были ярко и нарядно одеты. Мужчины же отличились классическими костюмами, которые подчеркнули важность приема.


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