Гаджет, меховой воротник и шуба: Бузова показала нового мужчину в своей жизни

Вчера, 17:23

Певица хвастается «обновками».

В социальной сети не перестают следить за жизнью Ольги Бузовой, и в этом фанатам и критикам артистки помогает Instagram. Весьма откровенные посты в сети являются поводом для того, чтобы антифанаты певицы покритиковали ее внешний вид, образ и умение петь. На этот раз объектом всеобщего гонения оказалось фото Бузовой, на котором она позирует в меховом воротнике. «Наконец-то и до Москвы добралась снежная погода. Я очень люблю гулять в тихие зимние вечера, когда идет снег хлопьями. Для этого и прикупила шикарное пальто на меху», - поделилась артистка со своими подписчиками в Instagram. Радостная новость певицы явно не понравилась отдельным личностям. «С себя кожу сдери», «Больным деткам бы помогала, а то всё «прикупает». Она и не стирает, по ходу, а также, Эдит Пиаф, пару раз одевала и выбрасывала», - написали критики Бузовой.

Однако это явно не расстроило певицу, которая вскоре похвасталась обновкой, на этот раз новенькой шубой. «С самого утра на ногах, очень много работы, впрочем, как всегда. Но настроение отличное, жду и верю в чудо. А ещё меня греет новая шубка. Похвасталась». На снимке Бузова предстала в новом одеянии, фоном послужила ее машина, свой образ она подчеркнула стильными очками. Уже по сложившейся традиции Бузову раскритиковали: «Рукава короткие, куда смотрела, когда брала??? Денег не хватило на нормальную, совсем за экономилась «звезда».

И пока подобные посты продолжают раздражать общественность, певица не стесняется делиться информацией о своих, без ложной скромности, шикарных вещах. Успела Бузова побаловать себя и новым гаджетом. «Наконец у меня Новый телефон. Чистая память, ноль фотографий и отличная Камера Спасибо, что помог разобраться и подарил. Техника - не самая сильная моя сторона», - подписала снимок певица, на котором предстала с неким мужчиной. Многие поддержали певицу за искренность, но нашлись и те, кто стал апеллировать к ее «сильным сторонам», обвиняя ее в отсутствии голоса и слуха или вовсе считая ее «бездарной». Уж критиков у госпожи Бузовой хватает.