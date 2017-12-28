Вера Брежнева восхитила уникальным фото в свадебном платье

Вчера, 20:30

Певица Вера Брежнева в личном микроблоге поделилась уникальной фотографией в свадебном платье. Поклонники посчитали, что именно так Брежнева выглядели на свадьбе с Меладзе.

Вера Брежнева не перестает вдохновлять поклонников своей красотой. На этот раз певица разместила новую фотографию, где стоит в белоснежном свадебном платье на фоне красивых свечей и букета цветов. Фанаты в комментарии утверждают, что снимок был сделан именно с тайной церемонии венчания с композитором Константином Меладзе.

«Вера Брежнева, вы такая красивая», «Самая красивая невеста», «Такая нежная и обаятельная», «А где жених?», «Ослепительно прекрасна», «Очень идет быть невестой, такая нежная», - писали в комментариях поклонники Веры Брежневой.