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Мать 4-го ребенка Роналду поразила своими формами

Сегодня, 14:23

Именитый футболист Роналду вышел в свет со своей девушкой Джорджиной Родригес. Мать 4-го ребенка Криштиану смогла поразить всех своими идеальными формами после родов. Ей это удалось и папарацци сделали ее звездой мероприятия.

В ноябре 2017 года Криштиану Роналду в 4-й раз стал папой. Джорджина Родригес подарила знаменитому футболисту дочку. Влюбленная пара посетила вместе светское мероприятие на котором молодая мать смогла похвастаться своими формами. Модель поразила всех, кто был присутствующим на вечеринке. Папарацци удалось запечатлить модель со всех ракурсов. Подводя итоги светского раута было отмечено, что Джорджина выглядела на благотворительном гала-вечере в Мадриде блистательно. Журналисты подчеркнули, что фигуру Родригес беременность ничуть не испортила.


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