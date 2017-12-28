О беременности рассказала 16-летняя Пуговка из популярного сериала

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16-летняя Екатерина Старшова заявила о своей беременности. Актриса сыграла Пуговку в популярном сериале «Папины дочки».

Актриса, которая сыграла Пуговку в популярном сериале «Папины дочки» уже давно не появлялась на экранах. Она все это время прожила за счет своей былой популярности. Днями 16-летняя Екатерина Старшова была ошарашена тем, что журналисты и пользователи интернета засыпали ее вопросами о беременности.

Напомним, что актриса только окончила девятый класс и осенью отметила свое 16-летие. Сама Старшова прокомментировала, что знает случаи, когда ее ровесницы уже заводят детей, но она пока не собирается.

Позднее выяснилось, что некоторые блогеры решили привлечь к своим страницам внимание пользователей и разослали подобную фейковую информацию. Сама актриса сообщает, что на первом месте для нее сейчас учеба, замуж она не собирается и бойфренда не имеет. Старшова не собирается продолжать актерскую карьеру, а прилагает огромные усилия для поступления в медицинский ВУЗ – занимается профилирующими предметами и получает элементарные навыки профессии. Известно, что звезда увлекается фигурным катанием и выступает с детским театром.