Интимное видео экс-участницы «Дом-2» слил в сеть обиженный любовник

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Экс-участник скандального телепроекта «Дом-2» Денис Ковалев опубликовал в сети интимный видеоролик со своей бывшей возлюбленной Александрой Шевой. Своим поступком парень решил отомстить за причиненную некогда дорогим для него человеком боль.

На опубликованном видео бывшая участница «Дом-2» сидит в ванной комнате с телефоном. Из одежды на Шеве лишь низ купальника. Главной героине интимного ролика было не по душе, что ее снимают, о чем она несколько раз сказала Ковалеву. Несмотря на просьбу экс-возлюбленной прекратить съемку и удалить приватное видео, скандалист поступил совершенно противоположно.

В настоящее время запись эротического содержания посмотрели тысячи человек. Большинству пользователей сети не понравилось, как бывший участник «Дом-2» обошелся со своей экс-возлюбленной. Интернет-сообщество назвало поступок Ковалева низким и немужским. Дабы хоть как-то оправдать себя, обиженный любовник объяснил свою выходку желанием отомстить Шеве за причиненную боль.