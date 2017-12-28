Топ-5 знаменитостей, которые опозорились в 2017 году

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В 2017 году было немало случаев звездных конфузов. Пользователи Сети составили рейтинг самых запоминающихся случаев, когда отечественные знаменитости сильно опозорились.

Рейтинг звездных позоров не могла пройти мимо мегапапулярная отечественная знаменитость Ольга Бузова. Позором поклонники посчитали внешний вид артистки, когда она появилась в образе русалки или тхалиси из «Битвы престолов» на премии МУЗ-ТВ. Не отстает и Вера Брежнева, которая опозорилась своим париком. Поклонники тогда посчитали, что певице не идет быть брюнеткой. Королевой фоторедакторов в этом году посчитали Лену Темникову.

Опозорилась и певица Кети Топурия, которая шокировала фанатов странными бровями красного цвета на музыкальном конкурсе «Новая волна». Также досталось и Ксении Собчак, которая показала лицо без макияжа и ужаснула пользователей Сети.