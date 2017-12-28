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Звезда телестройки Ольга Бузова устроила настоящий «стриптиз» Деду Морозу. Соответствующее видео она опубликовала на своём аккаунте в Instagram.

Новоиспечённая звезда сделала видеозапись, на которой она едет на новогодних санях, при этом, она скидывает с себя одежду. Многие предположили, что Бузова хотела таким образом соблазнить символ Нового года. Сам же Дед Мороз, скорее всего, эту запись не видел, так как комментариев от него не поступало. Под своим постом Бузова написала, что она была хорошей девочкой в текущем году, и её желания уже начали исполняться. Она также пожелала всем своим поклонникам и подписчикам новогоднего настроения.

Видео можно посмотреть здесь.

Ранее Бузова весьма интересно отреагировала на звание самой сексуальной девушки 2017 года. По непонятным причинам, звезда решила показать свою грудь.