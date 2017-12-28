Николай Носков во второй раз стал дедушкой

Сегодня, 10:59

Российский музыкант Николай Носков стал дедушкой во второй раз. У него родилась внучка.

Дочь Носкова Екатерина подарила Николаю внучку. Таким образом, музыкант становится дедушкой уже во второй раз. Такое важное событие в жизни человека произошло в ночь на 27 декабря. Возможно, это поможет музыканту, так как совсем недавно он перенёс инсульт.

Отмечается, что Екатерина Носкова чувствует себя отлично, а ребёнок родился абсолютно здоровым. Поклонники известного отечественного артиста шлют ему десятки поздравлений в социальных сетях. Они желают ему и его семье крепкого здоровья и всячески поддерживают.

Интересно, что в Сети относительно недавно появились слухи, будто у музыканта начались проблемы в семейной жизни, а именно, с его супругой Мариной, с которой он состоит в браке вот уже целых 40 лет. Чуть позже Носков заявил, что все подобные новости являются «фантазиями» и «дешёвыми домыслами».