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Опубликован рейтинг самых сексуальных женщин 2017 года

Сегодня, 10:53

Пользователи Сети устроили голосование на портале Super за самую сексуальную девушку в мире и теперь известны победительницы. Об этом сообщает издание Vladtime.

В рейтинг самых сексуальных представительниц прекрасного пола в мире попала героиня фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот, которую поклонники так и назвали «чудесной» и вручили ей достойный титул. Далее идет красавица американская актриса Меган Маркл, которая весной 2018 года станет супругой принца Гарри. На третьем месте оказалась актриса Юлия Пересильд из России, которая покорила своей красотой интернет-пользователей.

Настя Ивлеева стала не только дивой Instagram, но одной из самых сексуальных женщин в 2017 году. Также место в рейтинге нашлось и для героини Сансы Старк из «Игр престолов», которую сыграла Софи Тернер.


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