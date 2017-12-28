Сын Стоцкой стал точной копией Киркорова

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Сын Анастасии Стоцкой стал точной копией Филиппа Киркорова. Звезда пришла на новогоднее телешоу «Ну, погоди! Поймай звезду» со своим чадом Александром.

Как рассказали присутствующие на программе, Стоцкая немного кого заинтересовала, в отличие от её сына. Все были в недоумении, ведь Александр – точная копия Филиппа Киркорова. Анастасия начала «отмазываться», мол, такое сходство является вполне объяснимым, так как её любимый супруг Сергей также высокий, тёмноволосый и у него карие глаза.

Известно, что около 15 лет назад именно благодаря Киркорову, Анастасии Стоцкой удалось пробиться в отечественный шоубиз. Ещё тогда многие считали, что рыжеволосой красавице достичь успеха удалось «через постель». И именно в то время российский «король» разводился с Примадонной.