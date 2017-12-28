Пьеру Нарциссу грозит 6 лет тюрьмы за изнасилование

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Популярный в недалёком прошлом Пьер Нарцисс обвиняется в изнасиловании Марианны Суворовой. Ему грозит тюремный срок в 6 лет.

В сообщении указано, что девушка уже давала показания, находясь подключенной к детектору лжи. По словам экспертов, правдивость её слов об изнасиловании является достоверной практически на 100%. Вдобавок, супруга Нарцисса Валерия Калачёва неоднократно делала заявления о том, что её муж действительно зачастую ведёт себя крайне агрессивно и применят физическую силу. По её словам, музыкант часто напивается и избивает её. Он также несколько раз поднимал руку и на 11-летнюю дочь Каролину. Сейчас Валерия Калачёва уже подала необходимые документы на развод. Причиной стал инцидент с журналисткой Марианной Суворовой.

После детектора лжи, который якобы подтвердил заявления об изнасиловании, в случае решения суда, за такое преступление Пьеру Нарциссу может грозить 6-летний тюремный срок.