«Трусливый» Слепаков ответил на упреки стихом

Вчера, 21:45

После интервью для блогера Юрия Дудя на Семена Слепакова обвалился шквал критики и упреков. Однако комик отметил стихотворением на обвинения, в котором подчеркнул источники своих доходов.

Недавно известный автор и сценарист Семен Слепаков дал интервью для скандального и перспективного блогера Юрия Дудя. Отвечая на вопросы, Слепаков выразился о личности президента Путина. По его словам комедианта, Путин харизматичен и обладает хорошим чувством юмора. За такие слова поклонники юмориста в социальной сети Facebook начали травлю. Причиной этого называли в комментариях трусость Слепакова по отношению к власти. По мнению «критиков», шутить о власти и бояться высказаться напрямую – это и есть истинная суть Слепакова.

Чтобы ответить на все упреки, Семен опубликовал на фан-страничке стих-ответ всем, в котором рассказал об источниках своих доходов и об истинной позиции по отношению к власти.