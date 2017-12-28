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«Трусливый» Слепаков ответил на упреки стихом

Вчера, 21:45

После интервью для блогера Юрия Дудя на Семена Слепакова обвалился шквал критики и упреков. Однако комик отметил стихотворением на обвинения, в котором подчеркнул источники своих доходов.

Недавно известный автор и сценарист Семен Слепаков дал интервью для скандального и перспективного блогера Юрия Дудя. Отвечая на вопросы, Слепаков выразился о личности президента Путина. По его словам комедианта, Путин харизматичен и обладает хорошим чувством юмора. За такие слова поклонники юмориста в социальной сети Facebook начали травлю. Причиной этого называли в комментариях трусость Слепакова по отношению к власти. По мнению «критиков», шутить о власти и бояться высказаться напрямую – это и есть истинная суть Слепакова.

Чтобы ответить на все упреки, Семен опубликовал на фан-страничке стих-ответ всем, в котором рассказал об источниках своих доходов и об истинной позиции по отношению к власти.


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