Эксгибиционист распахнул халат перед Глюкозой

Сегодня, 00:22

Прямо в прямом эфире "Вечернего Урганта" перед Глюкозой раздевались несколько Дедов Морозов. Один из них оказался натоящим эксгибиционистом.

Иван Ургант всегда очень интересно встречает своих гостей на программе, заготовив для них самые неожиданные испытания и розыгрыши. Сегодня он решил побаловать Глюкозу полуголыми мужчинами, которые были одеты в красные халаты, в коих мы привыкли видеть обычно Дедушек Морозов, приносящих детям подарки.

В этом случае показали персонажей для взрослых, однако певица не расстроилась, а с удовольствием жаждила узнать, что же находится у каждого из них под халатом.