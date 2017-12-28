"Хватит употреблять": Глюкоза появилась на Первом канале

Сегодня, 00:13

Сегодня на Первом канале в "Вечернем Урганте" появилась знаменитая певица Наталья Чистякова-Ионова, известная больше как Глюкоза. Девушка пришла поделиться хорошим настроением с гостями программы.

Певица пришла не одна, а со своим псом Муфтиком, фото которого не так давно мелькало в ленте у артистки в новогоднем стиле.

Наталья рассказала подробнее о своем любимце, раскрывая подробности жизни с таким большим красивым псом, однако, как оказалось, не идеальным, ведь собака еще не поняла, что в саду певицы "гадить" нельзя.