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Олег Газманов признался, какими снимками он поражает фанатов

Вчера, 22:00

Популярный певец Олег Газманов признался в настоящем секрете своей жизни. Исполнитель сообщил о тех фотоснимках, которыми он продолжает покорять фанатов.

В своем диалоге с представителями СМИ, 66-летний Олег Газманов признался, что совсем недавно зарегистрировался в социальных сетях. Он стал настоящим активным пользователем, и ему это очень нравится. По словам Газманова, социальные сети обеспечивают обратный контакт с фанатами. Благодаря своим видео и фотопубликациям, исполнитель показывает поклонникам все стороны своей закулисной жизни. Хотя артиста редко уже можно увидеть на сцене, он показывает свое существование в интернете.

Самые популярные материалы, которые пользуются большим фурором в поклонников, являются снимки и видеоролики, созданные в домашней обстановке. Олег ранее опубликовал фото просто из своей постели. Данный кадр собрал рекордное множество лайков и отзывов. Продолжая сохранять даже в своем возрасте прекрасное телосложение, «офицер» России не скрывает его от всеобщего взора.


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