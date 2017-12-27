Филипп Киркоров объяснил свое решение о возвращении на Евровидение

Вчера, 20:52

Филипп Киркоров, представлявший Россию на Евровидении, неоднократно написавший песни для многих других представителей данного конкурса, и заявивший ранее, что больше никогда не будет принимать никакого участия в нем, вновь выступит в качестве продюсера и автора песни для очередного представителя.

В результате скандала, разразившегося после очередного конкурса, когда подопечный Киркорова, Сергей Лазарев, занял третье место из-за предвзятого отношения членов жюри к представителю России, Филипп Киркоров, возмущенный действиями представителей комитета, заявил, что никогда больше не станет принимать участие в конкурсе, и не станет автором песен ни для одного участника. Однако, совсем недавно он получил заманчивое предложение выступить в качестве продюсера представителя Евровидения от одной из стран, содружественной с Россией. Недавно он сообщил, что уже написал песню для конкурса, объяснив свое решение снова принять участие в данном конкурсе.

По его словам, он согласился на данное участие только из-за того, что сменился состав в руководстве EBU, которое произошло из-за скандала после несправедливой травли российского представителя. Имя представителя и страну, из которой поступило данное предложение, Филипп Киркоров не сообщает, утверждая, что скоро и так все станет известно.