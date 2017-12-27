Газманов вызвал ажиотаж при отжимании на снегу в одном белье

Вчера, 19:35

Олег Газманов, которому сейчас 66 лет, вызвал ажиотаж в соцсетях, разместив там отжимание на снегу в одном нижнем белье. Таким образом, он продемонстрировал для почитателей то, что по-прежнему располагает отличной спортивной формой.

Исполнитель продолжает радовать фолловеров тем, в какой отличной физической форме он продолжает находиться. Размещаемые им в своём аккаунте фото, неизбежно вызывают восторг его подписчиков.

В то же время, как признаёт сам Газманов, ему не до конца понятно, почему одни из снимков собирают тысячи «лайков», а другие остаются, практически, без внимание посетителей его странички.

Газманов в последних сообщениях признал, соцсети – это уже часть его жизни. Одновременно он проинформировал, что пока не способен справиться с правилами их работы.

Согласно его слов, он разместил там лирический пост, который подписчиками не был оценен. Сейчас он размышляет - почему.

Вместе с тем, видео, которое он выложил в Сеть, и на котором отжимается на снегу в одном нижнем белье, вызвало появление настоящего ажиотажа. Его поклонники высказывают полный восторг физической формой своего любимца и желают ему самого лучшего.