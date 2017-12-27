Школьница требует закрыть программу «Давай поженимся» из-за травли детей

Вчера, 18:51

12-летняя школьница из Санкт-Петербурга записала видеообращение к руководству Первого канала, в котором обвинила ведущих шоу «Давай поженимся» во лжи и травле детей. Подросток посетовала на то, что после участия в съёмках программы на неё обрушился шквал критики в соцсетях.

Малолетняя девочка пришла на передачу в качестве приглашённой гостьи для того, чтобы изложить своё видение того, какой должна быть новая пассия его отца – 46-летнего нейрохирурга. Программа, по словам школьницы, была построена так, что ребёнка выставляли едва ли не единственным препятствием на пути к счастью мужчины. Ведущие начали осуждать девочку за чрезмерную вовлечённость в жизнь родителя, а Лариса Гузеева и вовсе заявила, что такая дочь в десять раз страшнее свекрови.

После выхода шоу на экраны ко всему прочему школьницу начали активно критиковать в соцсетях, что в итоге заставило её обратиться за помощью к общественности. В своём послании она требует отреагировать на данный инцидент и закрыть шоу «Давай поженимся» как такое, что травмирует детей, а также разжигает ненависть.