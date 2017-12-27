Бузову жестко раскритиковали за информацию о нападении СССР на США

Вчера, 18:08

Пользователи Twitter возмутились эпизодом из программы «Время вперед» на «ТВ‐3», где телеведущая Ольга Бузова повествует о несуществующей реальности.

Бузова утверждает, что вновь образованный Советский Союз при поддержке ООН совершает нападение на США, где уже проходит гражданская война, на которой гибнут многие люди. Последний президент страны Дональд Трамп скрывается на Гавайских островах.

Просмотрев данный видеоролик, зрители решили, что Ольга Бузова сошла с ума. Ведущая изрядно возмутила и рассмешила пользователей социальных сетей. Создателям видеоролика и Ольге Бузовой было рекомендовано обратиться в специализированную клинику за получением помощи. Показанный на телеканале ролик был опубликован под названием «шизофрения в каждый дом». Огромное количество критики и негодования вылилось на телевизионщиков.

Позже выяснилось, что транслируемый в эфире эпизод лишь фрагмент из нового сезона сериала «Чернобыль. Зона отчуждения», в котором главный герой, попав в прошлое, изменил его, в результате чего оказался в измененной реальности. Данный сериал транслировали на телеканале ТНТ, однако в прошлом сезоне его показывали и на «ТВ-3», который входит с ТНТ в один медиахолдинг.