Ольга Бузова отреагировала на звание самой сексуальной в 2017 году, показав грудь

Вчера, 18:23

Читатели СМИ назвали Ольгу Бузову самой сексуальной в 2017 году. Она набрала 44.69% голосов. На эту новость Бузова отреагировала, показав грудь на фото, выложенном в интернет.

Это первый случай, когда Ольга выложила в своем профиле Instagram фото в обнаженном виде. Однако, случай как нельзя более подходящий – она была признана читателями СМИ самой сексуальной в 2017 году, набрав 44.69% голосов.

Сама победительница конкурса очень рада, что читатели выбрали ее, хотя и подчеркивает, что это не те достоинства, которые она сама в себе ценит больше всего.

Поклонники очень обрадовались такому фото, долго хвалили Бузову и ее грудь, многие посоветовали ей забросить карьеру певицы и стать моделью.