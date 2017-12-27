VistaNews.ru


Владимир Путин пригласил Филиппа Киркорова встретить Новый год

Вчера, 17:53

Король российской эстрады Филипп Киркоров на своей странице в Instagram показал приглашение от Владимира Путина на концерт детского хора. Соответствующее приглашение он поместил в туфли, чем удивил поклонников.

Подписчики стали размышлять на тему, являлись ли блестящие туфли дополнением к приглашению от президента России. Большинство пришло к выводу, что Киркоров сам засунул приглашение Путина в обувь, чтобы подчеркнуть роскошность данного события или же показать туфли, в которых он пойдет на концерт детского хора.

Кроме того, Владимир Путин лично пригласил Киркорова на встречу Нового года. Начало мероприятия 27 декабря в 18:00, после чего будет банкет, где певец является почётным гостем.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.