Владимир Путин пригласил Филиппа Киркорова встретить Новый год

Вчера, 17:53

Король российской эстрады Филипп Киркоров на своей странице в Instagram показал приглашение от Владимира Путина на концерт детского хора. Соответствующее приглашение он поместил в туфли, чем удивил поклонников.

Подписчики стали размышлять на тему, являлись ли блестящие туфли дополнением к приглашению от президента России. Большинство пришло к выводу, что Киркоров сам засунул приглашение Путина в обувь, чтобы подчеркнуть роскошность данного события или же показать туфли, в которых он пойдет на концерт детского хора.

Кроме того, Владимир Путин лично пригласил Киркорова на встречу Нового года. Начало мероприятия 27 декабря в 18:00, после чего будет банкет, где певец является почётным гостем.