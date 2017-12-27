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Стеша Маликова спустила на новогоднее платье миллион рублей

Вчера, 17:52

17-летняя Стеша Маликова, дочь Дмитрия Маликова, опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором запечатлена девушка в выбранном ею в ЦУМе Москвы новогоднем платье от Valentino, стоимостью в 945 000 рублей, вызвав тем самым негодование подписчиков в очередной раз.

Стефания выбрала очень красивое короткое платье без рукавов от известного итальянского бренда. Платье выполнено из нескольких тонких слоев светлой шелковой ткани, украшено зелеными вставками, бисером и пайетками. По мнению девушки, данный наряд создает праздничное настроение, идеально подходит для празднования Нового года, и выглядит очень женственно.

Однако публика не оценила данный наряд, и в очередной раз обвинила девушку в расточительности. Подписчики утверждают, что данный наряд слишком дорогой для однодневного праздника, упрекали девушку в том, что она не зарабатывает достаточно, для совершения таких покупок, и что в ее возрасте нужно останавливаться на более дешевых вещах.

Стоит отметить, что это дизайнерское платье от Valentino являлось одним из самых дорогих в его коллекции.


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