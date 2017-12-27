Статус самой сексуальной и "пенис" в подарок: Бузовой сделали намек

Вчера, 17:36

Необычный подарок преподнес певице ее концертный агент.

Звезда шоу «Дом-2» Ольга Бузова уже начала получать подарки к Новому году. Одним из сюрпризов для Бузовой стала победа в номинации «Самая сексуальная» по версии читателей издания «Комсомольская правда». Певица и телеведущая набрала чуть больше 44% голосов, обогнав своих конкуренток певицу Нюшу, Светлану Лободу и Анну Калашникову.

На своей странице в Instagram Ольга Бузова поблагодарила всех, кто за нее голосовал, отметив, что ей очень приятно носить такое звание, но ее главным талантом все же является пение. Также Бузова подвела итоги 2017 года. В сообщении знаменитость отметила, что в этом году десять ее синглов занимали лидирующие позиции в чартах, и сообщила, что в 2018 году будет несколько концертов в Москве и Санкт-Петербурге по просьбе ее фанатов. По словам победительницы номинации «Самая сексуальная», уходящий год был очень успешным для нее в плане карьеры. Вместе со своей командой она проделала большую работу, которую обязательно продолжит в дальнейшем. Успехи были не только в вокальной сфере, но также Бузова заявила о себе, как о дизайнере одежды.

Второй новогодний подарок Бузова получила от своего концертного агента Алексея Новацкого. В видеоролике, опубликованном на Youtube, Бузова продемонстрировала пользователям мыло розового цвета в форме пениса. В комментарии певица отметила, что ожидала от своего менеджера получить что-то «нормальное», смартфон или ювелирное украшение, но никак не мыло, тем более такой формы. Также Бузова спросила у своих поклонников, как бы они отреагировали на такой подарок.

Звездный агент ответил, что подарил бы все вышеперечисленное Ольгой, если бы был известным футболистом, явно намекая на Дмитрия Тарасова. Судя по всему, концертный менеджер Алексей Новацкий решил «подколоть» Бузову, преподнеся ей такой подарок. В недавнем интервью разведенная Бузова заявила, что не занималась сексом больше года, так как больше не доверяет мужчинам. Журналистам звезда рассказала, что очень серьезно относится не только к интимной близости, но и к первому поцелую, и подпустит к себе того мужчину, в котором будет уверена на сто процентов. На данный момент рядом с ней никого нет, и, как призналась певица, ей уже становится страшно.