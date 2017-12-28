Одинокой Бузовой подарили мыло в форме пениса

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Телеведущей Ольге Бузовой, вот уже больше года страдающей от одиночества, презентовали весьма необычный подарок – брусок мыла, выполненный в форме пениса. Автором идеи стал концертный агент Алексей Новацкий.

Теледива столь неоднозначному презенту оказалась очень рада, хоть и поинтересовалась у дарителя, почему он выбрал именно этот предмет, а не, например, телефон или украшения. Приятель Бузовой ответил, что станет делать Ольге такие подарки лишь тогда, когда станет профессиональным футболистом, намекая на бывшего мужа знаменитости, защитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

Ранее мы писали, что опечаленная помолвкой экс-супруга телеведущая перекрасила волосы в синий цвет. Новым имиджем она поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram. Объяснила звезда свой поступок одиночеством.