Анастасия Волочкова рассказала о своем участии в «Давай поженимся»

Сегодня, 13:20

Балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам о своем участии в популярной программе «Давай поженимся». Фанаты посчитали, что данное шоу не лучшее место для поиска жениха.

41-летняя Анастасия Волочкова неоднократно рассказывала, что ей не везет с мужчинами. Популярная балерина была замужем, где её супруг одолжил миллионы и не вернул. Также известно, что фаворит Анастасии бывший водитель Александр Скиртач на протяжении года обкрадывал балерину. Недавно и любовник разместил в Сети интимные фотоснимки.

Теперь Волочкова сообщила, что 28 декабря выйдет программа «Давай поженимся», где она станет главной героиней. В комментариях поклонники сообщили, что данное шоу не лучший способ найти себе спутника жизни.