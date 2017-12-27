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В коррупции на детском шоу «Лучше всех» уличили Галкина

Сегодня, 12:50

В коррупции на детском шоу «Лучше всех» уличили Галкина. В интернете активно обсуждается, что на шоу все чаще попадают дети без особых способностей.

Максим Галкин создал шоу детских талантов «Лучше всех», которое с каждым днем набирает все большую популярность. Не смотря на это, юмориста заподозрили в том, что на его шоу процветает коррупция. В интернете поклонники программы стали активно обсуждать тот факт, что на шоу стали часто попадать дети, не имеющие выдающихся талантов.

Зрителей возмущает, что на программе «Лучше всех» подарки раздаются с такой скоростью, что некоторые зрители даже не успевают следить за этим процессом. Многие участники получают их просто за то, что вышли на сцену.

У знаменитого юмориста пользователи хотят выяснить, почему не все дети получают вместе с медалью рюкзак сладостей. Такие действия организаторов шоу зрители расценивают как несправедливость, которую дети видят и воспринимают очень болезненно. Также многие предположили, что дети попадают на программу после определенных взносов со стороны их родителей.

Сам Максим Галкин и организационная группа проекта «Лучше всех» пока не прокомментировала все нападки в свой адрес.


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