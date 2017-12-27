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Певица Бейонсе примеряла на себя образ праздничного оленя

Сегодня, 12:03

Популярная певица Бейонсе в своём Instagram примеряла на себя несколько необычных праздничных образом. Однако поклонникам больше всех понравился костюм северного оленя Санты.

Бейонсе в Рождество решила пошутить и весело поздравила поклонников с новогодними праздниками. Для этого в микроблоге артистки появились сразу три танцующие рисованные открытки, в каждой из которых была пририсована голова Бейонсе. На первой открытке знаменитость предстала в образе помощника Санты с подарками, на второй в костюме веселого оленя, а на третьей звезда и сама стала Сантой.

Фанаты оценили чувство юмора знаменитости, а также в комментариях поздравили большую звездную семью с праздниками.


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