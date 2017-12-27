С "пластикой" и психическим расстройством: Полностью голая Юлия Франц снялась в новой фотосессии

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Юлия Франц опубликовала обнаженные снимки после пластической операции груди.

Актриса Юлия Франц, известная по сериалу «Универ» и «Гоголь» решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Результат актриса продемонстрировала в эротической фотосессии, которую опубликовали на странице Super.ru в Instagram. В комментарии к посту отметили, что Юлия Франц решилась на увеличение груди после того, как получила гонорар за съемки в сериале.

Обнаженное фото вызвало бурю эмоций и осуждений у подписчиков. Не всем пришлись по душе такие перемены актрисы. Поклонники негативно высказались, считая что знаменитости ради славы и популярности решаются на такие бесстыдные поступки. К тому же, снимки в социальных сетях без одежды уже никого не удивляют и даже поднадоели. Недовольство поклонников вызвало и то, что операция была сделана на гонорар за съемки в сериале, ведь таким деньгам можно было найти более целесообразное применение.

Многие пользователи заметили, что грудь Юлии Франц и раньше была привлекательной, а вмешательство пластического хирурга только все испортило. Некоторые поклонники актрисы стали на защиту актрисы, считая, что взрослый человек, который сам заработал деньги, имеет право тратить их так, как ему хочется.

Обнаженные фотографии Юлии Франц вызвали также заинтересованность подписчиц, которые не смогли не заметить отличную фигуру девушки. Поклонницы заинтересовались, каким образом актрисе удалось добиться таких форм. Ранее в интервью звезда «Универа» Юлия Франц рассказывала, что в течение двух лет питалась только овощами, фруктами и кефиром. Такая диета вызывала беспокойство у ее родных, которые уговаривали актрису нормально поесть. Но у нее была цель, стать стройной и утонченной, поэтому не поддавалась на уговоры.

Такой рацион слишком жесткий, считает актриса, но через некоторое время привыкаешь. По словам актрисы, любая диета может вызвать психологические проблемы, поэтому девушкам следует быть осторожными. Безусловно хочется быть стройной и красивой, но важно чувствовать границы. Когда замечаешь, что ненавистные килограммы уходят, охватывает чувство радости, и потом тяжело остановится. Хочется худеть все время, а это опасно. Важно соблюдать любые диеты под присмотром специалиста, чтобы не навредить собственному здоровью.