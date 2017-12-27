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Алексей Панин ужаснул поклонников своими зубами

Сегодня, 09:42

Российский актер Алексей Панин, который в последнее время больше славится своими скандальными историями, нежели ролями в кино, ужаснул поклонников зубами. В комментариях фанаты стали писать, чтобы актер срочно посетил стоматолога.

Алексей Панин в Сети опубликовал новую фотографию, где он находится с хорошим настроением и широко улыбается. Артист похвастался, что прошел специальный курс у косметолога и теперь выглядит значительно моложе, без морщин и кругом под глазами. Однако поклонники обратили внимание Панина на его неровные зубы, и сказали, что до идеальности актеру ещё далеко.

В свою очередь Алексей не стал молчать и ответил недоброжелателям в комментариях, что полностью доволен тем, как он сейчас выглядит и ставить себе искусственные виниры он не собирается.


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